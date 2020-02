La Penna ha assegnato il penalty su indicazione del VAR senza poter visionare le immagini: è già successo in Schalke 04-Manchester City di Champions.

di Redazione Fox Sports - 23/02/2020 09:55 | aggiornato 23/02/2020 10:13

La Juventus è tornata alla vittoria in trasferta sul campo della SPAL e mostrando qualche segnale di ripresa dal punto di vista del gioco nonostante il risultato sia stato solamente di 2-1. Nel post-partita però ha fatto discutere il rigore dato ai ferraresi.

L'arbitro La Penna inizialmente non aveva assegnato il penalty per fallo di Rugani su Missiroli ma dopo essere stato chiamato dal VAR alla On-Field Review non ha potuto visionare le immagini per dei problemi tecnici. La decisione è stata presa dall'arbitro su consiglio dell'assistente.

La decisione è corretta perché il tocco del difensore della Juventus è netta, ma fa discutere la modalità in cui è stato assegnato il rigore (come dimostrato da Sarri nel post-partita) ma c'è un precedente.

Sarri durante SPAL-Juventus

SPAL-Juventus, il precedente del rigore dato dal VAR senza immagini

Il precedente si riferisce a Schalke 04-Manchester City, quando furono assegnati due rigori con il monitor disattivato. La UEFA con un suo comunicato ha spiegato le modalità con cui l'arbitro ha preso la decisione.