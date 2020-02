L'attaccante della Fiorentina è stato preso di mira da un suo ex tifoso rossonero.

di Redazione Fox Sports - 23/02/2020 18:52 | aggiornato 23/02/2020 19:21

Quando il calcio sfugge di mano. Anzi, letteralmente dalle dita. Pigiate sulla tastiera connettendo solo il wi-fi: del cervello non se ne parla. E questa volta a farne le spese è stato Patrick Cutrone. Giocatore sanguigno, passionale. Per la prima volta contro il "suo" Milan nel sabato sera di Serie A. Al Franchi, con la maglia della Fiorentina, risultando decisivo per la rimonta viola. Tutti fattori - specialmente l'ultimo - che non sono andati a genio ad alcuni dei suoi ex tifosi.

Ma è sbagliato anche solo definirli 'alcuni'. Sono un paio, così pare. Due semplici gocce nel mare d'affetto che anche i milanisti arrivati a Firenze gli hanno riservato al termine della partita. Al contrario, sui social arriva la bestialità: "Coronavirus a te e famiglia, schifoso", scrive il primo. Mentre il secondo prova a spingersi oltre: "Astori morto male, Cutrone lo deve raggiungere al più presto. Infame bast***o".

Instagram

Instagram

Cutrone, disgusto social

"Al peggio non c'è mai fine... Senza parole", si limita a commentare Cutrone. Molto più importanti e significative le sue parole a fine partita. Giusto per capire da che parte stare, amore contrapposto all'odio: