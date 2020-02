L'armeno è il migliore in campo insieme a Dzeko, nel Lecce male diversi giocatori tra cui il regista.

di Leonardo Mazzeo - 23/02/2020 19:54 | aggiornato 23/02/2020 19:59

In una stranissima giornata di Serie A, con quattro partite rinviate causa coronavirus, a scendere in campo sono solamente le romane. La Lazio vince contro il Genoa per 3-2,mentre la Roma ha successo in casa contro il Lecce: 4-0 netto per i giallorossi, che hanno tenuto il controllo della partita dal 1' al 90' senza troppi problemi.

Partita subito in discesa per la Roma, che dopo 13 minuti passa con Under: Petriccione perde un brutto pallone nel contrasto con Mkhitaryan, l'armeno avanza e serve l'esterno che fa 1-0. Pellegrini alla mezz'ora spreca un'ottima occasione dopo una buonissima trama sull'asse Dzeko-Under. Occasioni però anche per il Lecce, che si affaccia con qualche ripartenza: una leggerezza di Bruno Peres poteva costare cara, ma Smalling è stato un muro nella prima frazione. Al 37' il 2-0 giallorosso: contropiede, Dzeko imbuca per Mkhitaryan che beffa Vigorito sotto le gambe.

Nella ripresa i ritmi si abbassano, la Roma gestisce il vantaggio e il Lecce non sembra avere le forze per spaventare i giallorossi, nonostante i tentativi. La partita è chiusa da Dzeko, che su assist di Kolarov insacca dopo la respinta di Vigorito. L'unico vero squillo del Lecce è il palo colpito da Lapadula al 77'. Qualche minuto dopo Kolarov firma il definitivo poker giallorosso. La Roma, così, dopo tre sconfitte di fila in Serie A si rialza e dopo due mesi torna a vincere all'Olimpico.

Serie A, le pagelle di Roma-Lecce

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez 6; Bruno Peres 5.5, Smalling 6.5, Mancini 6, Kolarov 7; Veretout 6, Cristante 6; Under 7 (61' Carles Perez 6.5), Pellegrini 6 (46' Kluivert 6), Mkhitaryan 7.5; Dzeko 7.5 (81' Kalinic s.v.). All Fonseca 7

Lecce (4-3-2-1): Vigorito 5.5; Donati 5 (83' Meccariello s.v.), Lucioni 5, Rossettini 5, Calderoni 5.5; Petriccione 5 (46' Shakhov 5.5), Deiola 5.5, Majer 5.5 (66' Tachtsidis 6); Barak 6, Mancosu 5; Lapadula 5.5. All. Liverani 5

I migliori

Mkhitaryan 7.5

Qualità, sostanza, presenza fissa: quanto è mancato un talento come Mkhitaryan in questa stagione alla Roma. L'armeno contro il Lecce è stato semplicemente decisivo: assist, gol e ruolo di faro avanzato insieme a Dzeko.

Dzeko 7.5

E guadagna un 7.5 anche Dzeko, che si sbatte parecchio. Segna e fa assist come Mkhitaryan, si muove su tutto il fronte offensivo e offre sempre un appoggio ai suoi. Super gara.

I peggiori

Petriccione 5

Una prova veramente negativa per il regista di Liverani: è lui a perdere il pallone sul quale si avventa Mkhitaryan , verso la fine nel primo tempo ha un altro scivolone che potrebbe costar caro. Sostituito a fine primo tempo.

La difesa del Lecce 5

Se incassi 3 gol, qualche problema in difesa deve pur esserci. I difensori ospiti vanno in seria difficoltà sin dai primi minuti, i gol della Roma sono frutto di disattenzioni generali che coinvolgono più o meno tutta la retroguardia.

Gli allenatori

Fonseca 7

Nulla da dire oggi alla sua Roma, che fa il suo dovere e mette in ghiaccio i tre punti nel primo tempo, per poi chiudere definitivamente il match nella ripresa. Il periodo nero è alle spalle? Sicuramente stasera la squadra ha brillato.

Liverani 5

Buio invece per il Lecce di Liverani: la difesa non regge, la partita sembra compromessa già dopo 15 minuti. Il Lecce non dà mai l'impressione di poterla riprendere e lascia l'Olimpico con 4 gol incassati. Unica nota positiva: ha perso anche il Genoa. Per il resto, c'è molto da migliorare. Soprattutto dietro.