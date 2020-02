Il difensore centrale recupera dopo l'acciacco in settimana. Anche Pandev viene schierato nonostante un problema al ginocchio.

di Redazione Fox Sports - 23/02/2020 11:36 | aggiornato 23/02/2020 11:40

La Lazio spera di continuare nella sua marcia in campionato e scende in campo nel lunch match della 25esima giornata di campionato contro un Genoa sempre più alla ricerca di punti per la lotta salvezza.

Problemi di formazione per la squadra allenata da Nicola, che deve rinunciare a Radovanovic (stagione finita per il centrocampista che in settimana ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio) oltre che allo squalificato Sturaro. La linea mediana sarà composta da Behrami, Cassata e il recuperato Schone mentre nel tandem d'attacco ci sarà Sanabria assieme a Pandev, anche lui reduce dalla botta che lo ha costretto al cambio la scorsa settimana.

Certezze in più per Simone Inzaghi, che schiera Patric al posto di Luiz Felipe (assente per squalifica) mentre Acerbi ha superato l'acciacco rimediato in settimana e partirà dal primo minuto. Marusic la spunta su Lazzari per il posto di esterno destro nel centrocampo a 5 mentre Caicedo affiancherà Immobile nonostante Correa sia pienamente recuperato.

Caicedo affiancherà Immobile in Genoa-Lazio

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Behrami, Schone, Cassata, Criscito; Pandev, Sanabria

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.