Il capitano del Real Madrid protesta per le decisioni contro il Levante: "Non mi piace parlarne ma gli ho chiesto se ha qualche problema con me".

di Redazione Fox Sports - 23/02/2020 13:37 | aggiornato 23/02/2020 13:42

Weekend disastroso per il Real Madrid che ha perso 1-0 in casa del Levante incassando il sorpasso del Barcellona in testa alla classifica e dovrà fare a meno di Hazard per quasi tutta la stagione vista la frattura al perone del belga.

Come se non bastasse ci sono le critiche all'arbitraggio di Alejandro Hernandez Hernandez, reo secondo i tifosi dei Blancos di non aver assegnato un calcio di rigore al Real Madrid per fallo di mano. Megafono di queste proteste è stato Sergio Ramos, che è andato anche sul personale.