Il tecnico dei giallorossi ha parlato della bella vittoria dei suoi nel post-partita di Sky Sport.

di Redazione Fox Sports - 23/02/2020 20:28 | aggiornato 23/02/2020 20:33

Una vittoria non banale, quella della Roma. Che risale la china, ritrova fiducia, non subisce gol. L'1-0 registrato in settimana contro il Gent ha sbloccato i giallorossi, oggi perfetti sia in fase offensiva che difensiva. Il Lecce lascia l'Olimpico con 4 gol sulle spalle e la consapevolezza che avesse ben poco da fare. Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha commentato così il 4-0 odierno ai microfoni di Sky Sport:

La squadra si è allenata molto bene in questi giorni. Ero fiducioso, anche se il Lecce era reduce da tre vittorie consecutive. I giocatori avevano più fiducia e coraggio rispetto al Gent.

Pellegrini è stato sostituito a fine primo tempo, Fonseca spiega perché:

Lorenzo ha fatto un buon primo tempo, ma aveva un piccolo problema muscolare. All'intervallo abbiamo parlato e ho preferito non rischiarlo.

La vittoria della Roma è arrivata dal centrocampo:

I mediani sono troppo importanti per il nostro gioco. Mi sono piaciuti molto Cristante e Veretout. Quando rientra Diawara? Vediamo, va valutato giorno per giorno. Mkhitaryan? È un grandissimo giocatore. Ha la capacità di scegliere bene la decisione da prendere nell'ultimo passaggio, dove spesso abbiamo sbagliato. Ci serve per dare continuità al nostro attacco.

Come affronta le critiche Fonseca?