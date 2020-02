Come rivelato al The National, lo Jiangsu Suning è stato a un passo dall'esterno gallese.

"Se andasse via sarebbe la cosa migliore per tutti, anche per lui". Lo aveva scaricato così il suo allenatore, Zinedine Zidane, verso fine luglio. Un modo per aprirgli e poi sbattergli dietro la porta di casa Real Madrid. Era un periodo teso, nel quale il trasferimento di Bale in Cina sembrava la cosa più probabile. Già fatta. Non è andata così, il gallese (tra un dissidio e l'altro) è rimasto alle Merengues.

Ma l'addio dell'ex Tottenham è stato davvero vicino, non erano speculazioni. Sulle sue tracce c'era lo Jiangsu Suning, squadra legata all'Inter (hanno lo stesso propietario) nella quale militano Edèr, Miranda e Texeira tra gli altri. E proprio il tecnico dei cinesi, Cosmin Olaroiu, ha rilasciato alcune dichiarazioni al The National per confermare l'operazione Bale. Sfumata per un soffio: