Real Madrid, allarme Hazard: infortunio prima di City e Clasico

Il belga è uscito per un problema alla caviglia durante la sconfitta contro il Levante: è in dubbio per la Champions e per la sfida al Barcellona.

di Redazione Fox Sports - 23/02/2020 08:08 | aggiornato 23/02/2020 08:13

Share Condividi Twitta

Quella della partita contro il Levante è stata davvero una serataccia per il Real Madrid che in un colpo solo ha perso la partita, la testa della classifica a vantaggio del Barcellona e forse persino Eden Hazard. Nella sconfitta per 1-0 in casa dei valenciani, c'è stata infatti la pessima notizia dell'infortunio al belga che ha avuto un problema alla caviglia destra (la stessa che lo ha tenuto fuori per tre mesi a inizio stagione) che lo ha costretto a uscire. Dopo essere rimasto in campo per qualche minuto sperando di recuperare, Hazard è stato sostituito rimanendo in panchina con del ghiaccio sulla parte interessata. E ora in casa del Real Madrid c'è ansia visto che nella prossima settimana ci sarà la sfida di Champions League col Manchester City e poi il Clasico col Barcellona che diventa già decisivo per le sorti della Liga.