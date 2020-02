Dwayne Wade ha visto alzarsi sul soffitto la sua maglia numero 3 degli Heat e lo ha fatto tributando un sentito ricordo a Kobe Bryant.

È stata una festa lunga tre giorni e la scorsa notte è arrivato il momento di rendere omaggio a uno dei giocatori NBA più iconici della storia recente. Dwyane Wade, nell’intervallo della partita contro i Cavs, ha posto fine alla sua carriera da giocatore nel momento in cui gli Heat, e nella fattispecie la moglie Gabrielle Union, hanno issato la sua numero #3 sul tetto dell’American Airlines Arena a imperitura memoria.

Wade è il quinto Heat dopo Hardaway, Mouring, O’Neal e Bosh a vedere la sua maglia sul tetto del palazzetto e in una cerimonia molto emozionante ha voluto raccontare al mondo quanto la Heat Nation abbia significato per lui e viceversa. Le magliette su ogni sedia della parte bassa degli spalti andavano a formare la scritta MH3 (Miami Heat 3) e i fortunati tifosi potranno portarsela a casa come cimelio.

Quando sono entrato in questa lega pensavo al rispetto che avrei guadagnato giocando e dedicando tutto me stesso. Non avrei potuto saperlo fin dove sarei arrivato, ma dal giorno che mi sono ritirato questo rispetto e amore che io ho messo in campo per il gioco mi sono tornati prepotentemente indietro ed è una cosa che mi ha riempito il cuore.

Questo è stato un passaggio importante del discorso di Wade, durato venti minuti e che in realtà, per sua stessa ammissione, sarebbe potuto andare avanti ore e ore.

NBA: una carriera ufficialmente alle spalle

Questo per Wade è stato il momento di mettersi alle spalle tutta la sua incredibile carriera NBA e cominciare una nuova vita della quale si dovrà prendere cura.

Credo che questo sia il giorno della mia ufficiale dipartita dall’NBA. Oggi si chiude la mia carriera legata al basket giocato e tutto ciò che ho fatto, da lunedì, sarà dietro di me. Ora devo pensare e prendermi cura di quello che sarò dopo il basket.

Questa sera inoltre sarà un altro momento di chiusura perché uscirà la prima puntata del documentario che ripercorre tutto il suo viaggio. ESPN metterà in onda Dwyane Wade: “Life unexpected”.

È stato un viaggio incredibile –ha proseguito Wade- e la cosa più importante per me è che se devo essere la faccia di qualcosa in questa lega, lo sia dell’imperfezione, della capacità di rialzarmi dopo le difficoltà e di essere una persona e un giocatore migliore sempre dopo ogni ostacolo. Spero di aver reso orgogliosi tutti della persona che sono diventato.

L’amore per la Heat Nation ha scatenato urla fragorose e cori in onore di quello che potrebbe essere stato il giocatore più importante e significativo di tutta la Florida.

This is and forever will be HIS house. pic.twitter.com/cmRYZS2Sgf — Miami HEAT (@MiamiHEAT) February 23, 2020

Il tributo a Kobe

Se la zona di Miami è ormai considerata Wade County, non poteva mancare un po’ di Kobe Bryant in questa cerimonia, qualche citazione e un sentito ricordo di un amico:

Kobe mi ha sempre detto -e per questo lo ringrazierò per sempre- che la cosa più importante nella nostra professione è quello di essere un esempio positivo per chi ci guarda e ispirare le generazioni dei giovani. Io spero di essere stato un esempio per qualcuno, perché vi amo Heat Nation!

Purtroppo molti dei suoi amici non sono potuti essere presenti alla cerimonia in quanto impegnati nelle rispettive partite lontano dall Florida, ma sono arrivati i video di Carmelo Anthony e LeBeron James ad esempio. LeBron gli ha reso onore pensando a quale potesse essere l’immagine che lo ritraesse nel momento più esemplificativo della sua carriera:

Quale può essere il momento? Tu appeso al ferro prima di una partita mentre schiacci alle finali NBA o quando sali sul tavolo per dire: Questa è la mia casa?

Sono tutti momenti incredibili che ti rappresentano e significano l’importanza che hai avuto per questa lega.

Parole sentite di un amico vero come James e di tante persone, da Riley a Arison, dai compagni agli avversari, che hanno condiviso con lui il campo e che ora (e sempre) gli tributeranno rispetto.