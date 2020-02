Il portoghese, ex Sporting Lisbona, ha timbrato il cartellino contro il Watford.

di Redazione Fox Sports - 23/02/2020 20:50 | aggiornato 23/02/2020 20:57

Palla da una parte, Foster dall'altra. Inizia ufficialmente così, con una breve rincorsa seguita da un'esultanza sfrenata - con tanto di scivolata - l'avventura di Bruno Fernandes al Manchester United. Ha trovato il gol, il portoghese. Dal dischetto e alla quarta presenza coi Red Devils. La terza in Premier League.

È diventato già fondamentale. Sempre in campo, sempre per tutta la partita. Eccezion fatta per l'Europa League (è entrato negli ultimi 10 minuti), snobbata colpevolmente da Solskjaer: che non ripeterà l'errore. Al ritorno contro il Bruges il tecnico dello United vorrà evitare rischi inutili, si affiderà all'ex Sporting Lisbona, non ha altra scelta. Bruno Fernandes si sta velocemente trasformando in ciò che quasi mai è stato Pogba.

Bruno Fernandes, primo gol con il Manchester United

Certo, sono due giocatori diversi. Ma il francese è fuori da due mesi per dei problemi alla caviglia - uniti al mal di stomaco -, e la squadra aveva bisogno di affidarsi a un nuovo leader tecnico. Il ciclo di Pogba è ai titoli di coda, quello di Bruno Fernandes al bar del cinema: pop corn o caramelle?

Intanto l'ex Udinese e Samp ne ha confezionate un paio. L'ultima per Greenwood proprio contro il Watford, la prima a Maguire con il Chelsea a Stanford Bridge. Due assist e un gol in tre partite. In Inghilterra hanno già capito che 55 milioni spesi a gennaio per portarlo a Manchester non sono andati sprecati.