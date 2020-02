Le parole del DT rossonero nel dopo-partita di Fiorentina-Milan

di Redazione Fox Sports - 23/02/2020 10:58 | aggiornato 23/02/2020 11:03

Un pareggio che ha lasciato l'amaro in bocca, quello ottenuto dal Milan in casa della Fiorentina. Una delusione che era chiaramente visibile sul volto del DT rossonero Paolo Maldini. Nelle interviste del dopo-partita, dopo essersi soffermato sugli episodi che hanno deciso la partita, ai microfoni di Sky ha rivelato anche alcuni particolari sul futuro della squadra, soffermandosi in particolare sui quello di Rebic e Ibrahimovic:

Rebic è un prestito biennale, quindi l’anno prossimo sarà con noi, poi vedremo quello che succederà. Per Ibrahimovic c’è un contratto di sei mesi con una clausola di rinnovo automatico in caso arrivassimo in Champions League, sennò naturalmente ci metteremo al tavolo con lui. Con Ibra è un discorso personale in cui ci deve essere sempre un dialogo aperto, e questo dialogo c'è, altrimenti non sarebbe arrivato.

Un rinnovo automatico, quello di Ibra, che rappresenta un'ipotesi quantomeno difficile: sono nove i punti di distacco dall'Atalanta al momento in quarta posizione, con i bergamaschi che dovranno recuperare la sfida contro il Sassuolo originariamente in programma per oggi, ma rinviata in seguito all'emergenza sanitaria legata al virus Covi19.