Il Real Madrid cade in casa del Levante, decide un gol di Morales nel finale di gara. La sconfitta dei Blancos permette al Barcellona di conquistare la vetta solitaria.

di MarcoValerio Bava - 23/02/2020 00:55 | aggiornato 23/02/2020 00:59

Vincere per rispondere allo show di Messi e al momentaneo sorpasso in testa del Barcellona. Vincere per riprendersi la vetta e prepararsi al meglio alla super sfida di Champions contro il Manchester City. Il Real Madrid non può permettersi passi falsi al Ciutat di Valencia, ma di fronte ha un Levante assetato di punti, che ha bisogno di risollevarsi dopo aver collezionato quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate di Liga. I Blancos partono bene, prendono in mano le redini del gioco e bussano due volte dalle parti di Aitor Fernandez con Benzema che, però, non fa male al portiere di casa.

La squadra di Lopez si difende con ordine, spazi ne lascia pochi e prova a pungere con Bardhi che però trova Ramos sulla sua strada. Nel finale è Modric che scalda i guanti di Fernandez senza però riuscire a sbloccare la partita e indirizzarla verso la Casa Blanca prima del duplice fischio di Hernandez.

Nella ripresa meglio il Real nella prima parte, ma col passare dei minuti è il Levante a prendere campo e i cambi di Zidane non sortiscono gli effetti sperati. La squadra di Paco Lopez cresce e trova il gol del vantaggio poco prima dell'ottantesimo con Morales che scappa sul filo del fuorigioco e incrocia un sinistro al volo sul quale Courtois non è perfetto. Il Real ci prova nel finale, più con i nervi che con la testa e con la logica, ma il Real non sfonda e il Levante può festeggiare una vittoria di prestigio che regala una boccata d'ossigeno a Paco Lopez. Passo falso pesante, invece, per il Madrid che lascia il passo al Barcellona oggi solitario in vetta alla Liga con 54 punti. Zidane resta a una lunghezza di distanza e interrompe una striscia d'imbattibilità in campionato che durava da 15 partite.

Liga, la cronaca di Levante-Real Madrid

Liga, la cronaca di Levante-Real Madrid

Zidane deve rinunciare a Bale, Rodrygo e Jovic. Marcelo strappa la maglia da titolare a sinistra e ricompone la difesa di tanti trionfi con Ramos, Varane e Carvajal. Pure il centrocampo è quello delle tre Champions con Casemiro, Kroos e Modric. In attacco con Benzema ci sono Hazard e Isco. Paco Lopez sceglie un 4-4-2 con Bardhi spostato a sinistra e Mayoral in attacco con Roger. Meglio i Blancos in avvio e Benzema si fa subito vedere prima al sesto e poi all'11', ma Aitor Fernandez è attento.

Il giro palla del Madrid è discreto, ma manca poi lucidità nell'ultimo passaggio, nella scelta finale, merito anche del Levante che si difende con ordine senza lasciare grandi varchi alla squadra di Zidane.

Il Real ci prova ancora con Casemiro, ma il brasiliano non riesce a indirizzare il colpo di testa nello specchio della porta di Fernandez. Il Levante spreca un paio di chance potenziali in contropiede e nel finale di primo tempo è Modric a tentare di scardinare il fortino rossoblu con un destro potente dai venti metri: il tiro però è troppo centrale e il portiere di casa ci mette i pugni e devia in corner. Dal calcio d'angolo conseguente la difesa di Paco Lopez tiene e così si va a riposo sullo 0-0.

La ripresa

Il secondo tempo si apre senza cambi nelle due squadre e con il Real Madrid di nuovo a fare gioco, a cercare di accerchiare il Levante e costringerlo nella propria trequarti, la squadra di casa prova a uscire con Campaña che, però, poi gioca malissimo dalla bandierina e spreca. Il Real chiede un rigore al 52' per un tocco di mano di Tono in area, ma il braccio del terzino del Levante è lungo il corpo e l'arbitro lascia giustamente correre, passano una manciata di secondi e Hazard s'invola verso la porta di Aitor Fernandez ma al momento della conclusione, a tu per tu col portiere, cicca il pallone e sciupa tutto.

Il Levante scalda i guanti di Courtois con Roger che conclude dai venticinque metri, ma non impensierisce il portiere belga, ma soprattutto si prende gli improperi di Bardhi che era tutto solo sulla sinistra. Capovolgimento di fronte e Benzema spreca una buona chance, buon per lui che l'assistente aveva alzato la bandierina.

Fatica il Real a trovare il bandolo della matassa, Zidane allora toglie un pessimo e malconcio Hazard e inserisce Vinicius Junior. Il Levante risponde con Melero al posto di Roger. E allora, visto che il Madrid non sfonda, la squadra di casa ci prova, tira fuori la testa dal guscio e con il nuovo entrato Melero che, però, non riesce a superare la guardia di Ramos. Zidane si gioca anche la carte Lucas Vazquez e toglie dal campo Isco. Meglio il Levante però nella fase finale della partita, il Real è senza idee e subisce i contrattacchi degli avversari che passano al 78' con Morales che scappa sulla sinistra e con un mancino al volo beffa un non perfetto Courtois. Zidane getta nella mischia anche Valverde, ma è Vinicius a creare un'azione su cui Gonzalez è miracoloso nell'anticipare Benzema. Gli assalti finali del Real, con Ramos spostato centravanti, non sortiscono effetti e il Levante riesce a portare a casa l'impresa.