Coronavirus: in casa Barcellona allerta per il viaggio a Napoli

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, ci sarebbe stato un vero e proprio agguato da parte del gruppo biancorosso con tanto di chiodi sull'asfalto per fermare i pulmini con i sostenitori rivali. Circa 200 tifosi del Bari avrebbero circondato i furgoni diretti a Roma per la partita della squadra giallorossa e avrebbero distrutto i mezzi con spranghe e torce.

Pomeriggio di paura in Puglia e più precisamente sull'autostrada A16 Napoli-Canosa (nella zona fra Cerignola e Foggia) dove ci sono stati scontri fra le tifoserie di Lecce e Bari , entrambe impegnate nel viaggio per le rispettive trasferte.

I due gruppi di sostenitori si sono incrociati in puglia mentre si muovevano per le rispettive trasferte: in fiamme dei pulmini, alcuni feriti.

