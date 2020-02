La punta dell'Arsenal vorrebbe cambiare aria, su di lui c'è anche il Barcellona.

di Redazione Fox Sports - 23/02/2020 22:14 | aggiornato 23/02/2020 22:38

Pierre-Emerick Aubameyang potrebbe tornare a Milano. Sponda Inter, però. Sarebbe il dopo Lautaro Martinez. Un'eventualità in merito alla quale ci si starebbe interrogando, alla Pinetina. Perché l'argentino piace ovunque, a chiunque, e in particolare al Barcellona. Che pagherebbe volentieri la clausola di 111 milioni del Toro pur di portarlo alla corte di Quique Setién.

I Blaugrana si sono già mossi sul mercato degli attaccanti, comunque. Portando a casa Braithwaite hanno sostituito l'infortunato Dembelé (starà fuori fino al termine della stagione), colmato le lacune - numeriche - in attacco, e sistemato il reparto con un rincalzo in attesa del grande colpo estivo. Suarez (anche lui out per infortunio, ndr) invecchia, serve un suo alter ego: e Lautaro Martinez avrebbe l'identikit ideale per diventarlo.

Inter, Aubameyang per il dopo Lautaro

Quindi l'Inter attende. Intanto la decisione di Lautaro sul proprio futuro, i segnali sono contrastanti. Poi sviluppi sul fronte Aubameyang. Il contratto del gabonese con l'Arsenal scade nel 2021, e il rinnovo è lontano: come riportano i tabloid britannici, la sua volontà sarebbe quella di lasciare Londra. I Gunners lo valutano 40 milioni. Valutazione inevitabilmente destinata a scendere senza la firma sul prolungamento di contratto.

E, tra l'altro, anche il Barcellona gli avrebbe messo gli occhi addosso. Aubameyang, infatti, non rappresenterebbe solo il primo nome per il dopo-Lautaro in casa Inter. Ma anche il piano B dei catalani nel caso in cui il trasferimento dell'argentino non dovesse andare in porto. Sono legati l'uno all'altro e, se così non dovesse essere, allora in Inghilterra rilanciano. Tirando fuori dal cilindro del calciomercato anche il nome di Martial in orbita nerazzurra. Intrecci, suggestioni. Un classico domino di mercato che potrebbe essere innescato solo dopo la caduta della prima tessera: Lautaro Martinez.