La Lazio continua la sua marcia inarrestabile che la mantiene a -1 dalla vetta della classifica. La squadra biancoceleste ha vinto anche in casa del Genoa col risultato di 3-2 grazie alle reti messe a segno da Marusic, Immobile e Cataldi.

Dopo la partita sono arrivate le dichiarazioni di Simone Inzaghi ai microfoni di DAZN: il tecnico dei capitolini ha detto la sua sull'ennesimo successo della Lazio parlando anche delle chance per lo Scudetto.

Sapevamo che in questo stadio non è mai una partita facile, abbiamo giocato bene contro un Genoa in grande condizione anche se avremmo potuto essere più lucidi in alcune situazioni. Il recupero è stato lungo e sofferto ma non c'è nulla da ridire sulla nostra vittoria. Abbiamo davvero un gruppo forte e a 13 partite dalla fine serviranno tutti. Acerbi? Ha sentito un affaticamento nel riscaldamento, meglio non rischiare. Nell'intervallo ho chiesto di segnare ancora, l'anno scorso perdemmo al 92esimo e quella sconfitta ci è servita, serve esperienza.