L'Uefa spinge per questa soluzione, si attende la decisione di Comune e Regione.

di Redazione Fox Sports - 23/02/2020 22:52 | aggiornato 23/02/2020 23:44

Manca solo la conferma ufficiale, ma con tutta probabilità Inter-Ludogorets si giocherà a porte chiuse. Manca solo l'ok del comune di Milano e della Regione Lombardia, l'Uefa è già d'accordo. Una soluzione dolorosa, ma necessaria. Non c'era abbastanza tempo per organizzare la partita in campo neutro, e non è abbastanza sicuro portare 70 mila persone a San Siro nei giorni più duri dell'epidemia da coronavirus che ha colpito l'Italia. Quindi si è optato per un compromesso: al Mezza ci saranno solo gli addetti ai lavori.

Anche perché dalla Bulgaria pressavano (giustamente) con insistenza le istituzioni, calcistiche e non. Le forze politiche del paese hanno sconsigliato al Ludogorets di partire, ma il calendario di una competizione come l'Europa League è una Spada di Damocle dalla quale non si può sfuggire: si doveva giocare. La squadra di Pavel Vrba farà dunque tappa a Milano, probabilmente - visto lo 0-2 incassato all'andata - per uscire dalla competizione. Vedrà San Siro, ma a porte chiuse. L'Inter dovrà battersi senza il supporto del proprio pubblico. Dolorosa, sì, ma è la soluzione più ragionevole.