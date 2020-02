Secondo la Gazzetta dello Sport, anche la sfida di Europa League è a rischio rinvio (ma col fitto calendario UEFA, il recupero sarebbe un'opzione complicata) con la possibilità però che si giochi a porte chiuse. Servirà attendere le decisioni del governo a riguardo, anche se al centro di allenamento di Appiano Gentile sono state già applicate misure di sicurezza come l'esibizione dei documenti prima di entrare, dimostrando di non provenire dalle zone del focolaio.

Ora però c'è da capire come la situazione evolverà, ma naturalmente si pensa già alle possibili misure che saranno prese nei prossimi giorni. Come l'impegno di giovedì sera dell' Inter in casa contro il Ludogorets.

La diffusione del Coronavirus nel nord Italia ferma anche lo sport: l'annullamento di tutte le manifestazioni in programma in questi giorni fra Lombardia e Veneto ha portato anche al rinvio di Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari .

