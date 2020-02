Coronavirus: in casa Barcellona allerta per il viaggio a Napoli

I campioni di Spagna sono attesi domani in Campania in vista della sfida di Champions ma saranno controllati all'arrivo in aeroporto.

di Redazione Fox Sports - 23/02/2020 12:57 | aggiornato 23/02/2020 13:02

L'allarme legato ai contagi di Coronavirus continua ad avere effetti anche sul calcio: secondo quanto riportato da ESPN, il Barcellona è stato avvertito che il suo viaggio a Napoli in vista della partita di Champions League sarà molto controllato. La rosa dei catalani si presenterà in Campania domani dove effettuerà allenamenti allo stadio San Paolo per l'ottavo di finale, ma all'aeroporto tutti i membri della spedizione blaugrana si sottoporranno a visite con controllo della temperatura. Se qualcuno avrà linee di febbre sarà obbligatoriamente trasferito nell'ospedale più vicino per degli esami più approfonditi come da protocollo. Il Barcellona si prepara in vista dell'arrivo in Italia, col massimo delle precauzioni.