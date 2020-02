Quattro partite del venticinquesimo turno sono state rinviate, quando si giocheranno?

di Redazione Fox Sports - 23/02/2020 16:43 | aggiornato 23/02/2020 17:24

La giornata di Serie A è stata amputata, tagliata in due dal coronavirus. Come l'Italia. Divisa tra nord e sud, colpita nel settentrione. In tanti comuni di Lombardia, Piemonte e Veneto non si entra e non si esce. Queste le indicazioni del premier Conte che, inevitabilmente, hanno finito col condizionare anche gran parte delle attività sportive nostrane.

A Verona-Cagliari, Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria, si è aggiunta in mattinata anche Torino-Parma. Tutte rinviate a data da destinarsi. Una gatta da pelare non da poco per il sistema calcio italiano. I calendari di chi gioca in Europa (Atalanta e Inter) sono fitti, intensi. Specialmente per la squadra di Conte che, se dovesse andare avanti in Europa League (oltre che in Coppa Italia), rischierebbe di non avere neanche un turno infrasettimanale libero fino al termine della stagione.

Il coronavirus ferma la Serie A: quando si recupera?

Innanzitutto, va ricordato che il problema potrebbe non restare circoscritto a questo weekend. Si procede giorno per giorno, ora dopo ora, nel decidere il da farsi sia a livello nazionale che - di conseguenza - sportivo. Per questo sorgono già i primi dubbi e le prime proposte: giovedì è in programma Inter-Ludogorets, ritorno dei sedicesimi di Europa League, e c'è chi parla di partita a porte chiuse. È una possibilità da prendere in considerazione proprio per evitare di ingolfare ulteriormente il calendario. Ecco perché.

Si diceva. Nel caso in cui l'Inter dovesse passare ogni turno di Europa League fino alla finale (datata 27 maggio), e al contempo strappare anche il pass per la qualificazione in finale di Coppa Italia (13 maggio), allora avrebbe il 20 maggio come prima data disponibile per il recupero contro la Sampdoria. Per quello che sarebbe un infrasettimanale tra la penultima e l'ultima giornata di Serie A (del 24 maggio).

Questo perché nel corso dei mesi il calendario sarebbe limitato dalla pausa per le nazionali e da un turno infrasettimanale di campionato (del 22 aprile). Tutti questi ragionamenti risulterebbero inutili, ovviamente, in caso di eliminazione dei nerazzurri. Se dovesse uscire contro il Ludogorets (improbabile), l'Inter potrebbe giocare contro la Samp già l'11 marzo.

L'Inter ha poche opzioni, meglio le altre

Molto più semplici i discorsi per le altre. A partire dall'Atalanta, che giocherà in Champions League il 10 marzo. Volendo escludere che, per motivi precauzionali, si possa giocare già in questa o nella prossima settimana, il 18 marzo (anche in caso di passaggio ai quarti) sarebbe la prima data disponibile per il recupero. Il turno successivo di Champions League si giocherebbe, infatti, solo ai primi di aprile.

Nessun problema invece per gli altri due match (Verona-Cagliari e Torino-Parma), nei quali sono coinvolte tutte squadre che non disputano le coppe europee. In questo caso, si opterà per il primo spazio utile sul calendario.