Bellissimo l'abbraccio in famiglia dopo la doppietta alla Juve Stabia nel match di Serie B.

di Redazione Fox Sports - 23/02/2020 00:40 | aggiornato 23/02/2020 00:47

La giornata perfetta di Manuel Iori. Mediano goleador made in Varese, adottato a Cittadella. Un classe '82 che in Veneto ha trovato l'Eden, una seconda giovinezza, come un ritorno al futuro. In tutti i sensi. Con i granata ha praticamente esordito nel grande calcio (lo hanno acquistato nel 2006/07 dopo due presenze in C al Varese). Lì è diventato grande, trascorrendo tre stagioni importanti a inizio carriera. E, probabilmente, lì ha concepito anche suo figlio.

Poi via, in giro per l'Italia. Chievo, Livorno, Torino, Cesena, Padova e Pisa. Prima del grande ritorno a Cittadella nel 2015/16. Oggi è capitano, segna ancora. A ripetizione. Sono 33 i gol realizzati da Iori nelle ultime cinque stagioni, 7 sono arrivati solo in questa (6 in Serie B e 1 in Coppa Italia). Sembra un attaccante, ma non lo è. Questo deve aver tratto in inganno anche la Juve Stabia.

Cittadella, Iori segna e poi va ad abbracciare suo figlio

E quindi il cerchio si chiude, con la doppietta alle vespe in un sabato di Serie B che si ricorderà per sempre. Prima il gol su rigore al 16', poi il tripudio al minuto 70'. Una rete sporca, in due tempi, dopo qualche rimpallo e tanta tenacia. Una rete che lo fa esplodere di gioia e iniziare a correre verso il lato opposto del campo. Da una porta all'altra.

Perché lì lo aspetta suo figlio, dove tutto era cominciato. La corsa a perdifiato di Iori si conclude con un tenerissimo abbraccio - più bacio - in famiglia.

Un'immagine dolcissima, spot per il calcio. Il coronamento di una giornata perfetta.