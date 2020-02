Il nostro voleva essere solo uno sfottò goliardico come se ne sentono da 50 anni allo stadio, non ha mai fatto male a nessuno e lo diciamo ai moralisti e ai perbenisti. Ci rendiamo però conto di aver sbagliato visto che l'Italia sta affrontando lo sviluppo di questo male e quindi chiediamo scusa alle famiglie italiane coinvolte.

Ma intanto è arrivato un commento sull'accaduto da parte della Curva Nord del Brescia , che con un messaggio sulla sua pagina Facebook ha tentato (in maniera molto poco convincente) di spiegare il suo comportamento scusandosi. Anche se non coi tifosi del Napoli.

Nel giorno in cui il campionato di Serie A viene fermato per l'emergenza legata al Coronavirus (il Governo ha deciso di rinviare le partite in Veneto e Lombardia, cioè Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari), si parla ancora degli orrendi cori sentiti durante la partita fra Brescia e Napoli .

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK