L'Imperatore ha smentito la fake news tramite un post pubblicato sul suo Instagram.

di Redazione Fox Sports - 23/02/2020 01:09 | aggiornato 23/02/2020 01:14

"Adriano è stato ucciso". Una frase che ha gelato il sangue di tantissimi appassionati di calcio in Brasile. Per fortuna, però, anche una fake news. Di quelle come se ne sentono tante. Specialmente in correlazione a personaggi famosi e controversi, dalla vita problematica com'è stata - e come si spera non sia più - quella di Adriano. L'Imperatore dell'Inter, un talento sprecato. Ma amatissimo.

Proprio il brasiliano ha dovuto smentire la notizia direttamente. L'ha fatto nel modo più semplice, tramite i social. Lì dove la voce relativa alla sua morte era iniziata a circolare insistentemente in patria, sulla scia di quanto riportato da alcuni quotidiani locali. "Sono vivo e sono a casa", ha scritto Adriano su Instagram. Alla didascalia ha - ovviamente - allegato anche la propria immagine (qui sotto) per fugare ogni dubbio. E per il sollievo di tutti i suoi tifosi.