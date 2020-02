Una settimana fa non avrei mai pensati che sarei finito a giocare nel Barcellona, è un sogno diventato realtà. Ero nervoso prima della partita ma i tifosi mi hanno accolto benissimo e sono fiero di essere qui. Messi mi ha fatto sentire a mio agio, mi ha cercato spesso e alla fine mi ha abbracciato. Penso che non laverò mai più la maglietta...

Sono giorni surreali per Martin Braithwaite , che in poche ore è passato dall'essere un giocatore del Leganes a trovarsi in squadra con Leo Messi e una dozzina di altri grandi campioni fra le fila del Barcellona.

