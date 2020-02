Boxe, Deontay Wilder vs Tyson Fury 2

Alla MGM Grand Garden Arena, a Las Vegas, Gipsy King si aggiudica l'attesissimo incontro valido per il titolo mondiale WBC dei pesi massimi.

Alla MGM Grand Garden Arena, a Las Vegas, Tyson Fury si aggiudica l'attesissimo incontro valido per il titolo mondiale WBC dei pesi massimi. A dicembre 2018 era finita in pareggio, ecco perché gli affari tra i due non potevano essere considerati conclusi. Il secondo atto della sfida tra Deontay Wilder e Tyson Fury era già da allora un qualcosa di inevitabile, ed eccoli qui, i due fighter, ancora una volta sul ring per la rivincita, a distanza di un anno e tre mesi.

Ad osservare da vicino tre leggende della boxe come Lennox Lewis, Evander Holyfield e Mike Tyson, premiati nella cerimonia prima dell’incontro. Il Re dei Gitani fa il suo ingresso trionfale sul trono, con corona e mantello regale, in una delle ring entrance più particolari della storia della boxe. Tradizionale maschera al momento del suo ingresso per il campione del mondo in carica, Deontay Wilder: questa volta in armatura nera, che risalta ancora di più il titolo colorato di verde oro che detiene da 5 anni e che ha difeso 10 volte con successo.

Nella prima ripresa a segno con diversi colpi (tra cui un gancio sinistro ben assestato) Tyson Fury, che esulta alzando il braccio sinistro. Più equilibrata la seconda, con Wilder che comincia a osare qualcosa in più, andando a segno con dei buoni jab con il destro. Il campione del mondo inizia il terzo round con un taglio sul labbro e sembra accusare un destro subito da Gipsy King. Altro destro va a segno sull'orecchio (provocando un'altra ferita) dopo essere arrivato a contatto con il jab sinistro e mette al tappeto Wilder, che però si rialza subito. L'arbitro Kenny Bayless inizia a contare, il match prosegue e il suono della campana mette momentaneamente in salvo il fighter dell'Alabama.

Nel quarto round il detentore del titolo non sembra aver recuperato completamente e fatica a restare in equilibrio, Tyson Fury prova ad approfittarne ma pur guidando il match con straordinaria personalità e un'impressionante tecnica pugilistica non riesce ad assestare il colpo del ko.

Anche la quinta ripresa inizia subito con un gancio destro di Fury sulla mascella di Wilder, che resta in piedi a stento. Mai così in difficoltà il campione, dominato letteralmente dal pugile di Manchester. Nonostante tutto riesce a superare anche questo round. Tyson Fury cerca di chiudere prima del limite, lo statunitense subisce tantissimo e non sa come reagire. L'inglese è in pieno controllo, si permette anche il lusso di prendersi gioco dell'avversario. Alla settima ripresa mette di nuovo all'angolo Wilder, a 1 minuto e 22 secondi dalla conclusione del round, arriva la vittoria ufficiale di Tyson Fury per decisione dell'arbitro su richiesta dell'angolo dell'americano (che lancia l'asciugamano sul ring) e l'inglese diventa meritatamente nuovo campione del mondo dei pesi massimi WBC.