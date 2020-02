Dalla Gila River Arena di Glendale, nuova puntata dello show blu della WWE prima del prossimo PPV in Arabia Saudita.



Dalla Gila River Arena di Glendale, nuova puntata di SmackDown, l'ultima dello show blu della WWE prima di Super ShowDown 2020, il PPV in Arabia Saudita che si terrà giovedì prossimo (diretta scritta qui su FOXSports.it).

Proprio in vista di quell'appuntamento, stasera sarà presente Goldberg, che parlerà del suo imminente match contro l'Universal Champion The Fiend. In programma anche uno speciale episodio di "A Moment of Bliss" il talk show che avrà come ospiti Nikki e Brie Bella, per un annuncio molto probabilmente legato alla settimana di WrestleMania 36.

WWE SmackDown 21 febbraio 2020

E ancora Carmella e Naomi si sfideranno in un match valevole un match titolato contro Bayley a Super ShowDown 2020, mentre The Usos e The New Day uniranno le loro forze per affrontare The Miz, John Morrison, Robert Roode e Dolph Ziggler.

Questo e molto altro nel corso della puntata che vi stiamo per raccontare, come sempre qui su FOXSports.it, nella rubrica settimanale sul wrestling WWE-ek SmackDown, dove troverete Highlights ufficiali e WWE News.

The Usos avvertono la divisione di coppia

Gli Usos aprono la puntata di SmackDown ricordando al WWE Universe il loro successo passato e puntano il loro sguardo sul ritorno alla gloria in vista di una grande sfida, l'Eight-Man Tag Team Match che aprirà lo show.

The Usos e The New Day vs Robert Roode, Dolph Ziggler, The Miz e John Morrison

Gli Usos chiamano The New Day per affrontare The Miz & John Morrison e Dolph Ziggler e Robert Roode in una massiccia resa dei conti tra i team di tag d'élite di SmackDown.

Tucker a confronto con Mandy Rose per l'amico Otis

Tucker difende il suo buon amico Otis dopo che Mandy Rose gli ha spezzato il cuore con l'aiuto di Dolph Ziggler.

Lacey Evans mette nel mirino Elimination Chamber

Durante un'intervista a Renee Young, The Sassy Southern Belle ritorna per la prima volta a SmackDown da quando ha perso contro Bayley alla Royal Rumble e rivela i suoi piani per l'Elimination Chamber.

Braun Strowman ed Elias vs Cesaro e Shinsuke Nakamura

The Monster Among Men ed Elias si uniscono nella speranza di offrire un caos musicale a The King of Strong Style e The Swiss Cyborg, nel secondo Symphony of Destruction Match della storia.

King Corbin vuole chiudere il discorso con Roman Reigns

King Corbin dichiara le sue intenzioni di scrivere l'ultimo capitolo della sua rivalità con The Big Dog nel loro Steel Cage Match a WWE Super ShowDown.

The Bella Twins annunciano induzione nella Hall of Fame

Alexa Bliss annuncia l'introduzione delle The Bella Twins nella classe 2020 della Hall of Fame della WWE nel suo "A Moment of Bliss".

Daniel Bryan vs Heath Slater

Daniel Bryan, dopo i commenti dello spogliatoio di Drew Gulak, cerca di eliminare le sue frustrazioni in una rivincita con Heath Slater.

Sheamus punta Elimination Chamber

Dopo aver sconfitto Shorty G e Apollo Crews nell'Handicap Match della scorsa settimana, The Celtic Warrior pone gli occhi sul suo prossimo ostacolo.

Carmella vs Naomi

Naomi e Carmella si affrontano per guadagnare un'opportunità per il titolo femminile di SmackDown contro Bayley a WWE Super ShowDown.

Goldberg si confronta con "The Fiend"

Dopo un'interruzione del ritorno di Goldberg da parte della "Firefly Fun House", emerge il campione universale "The Fiend" Bray Wyatt, ma l'Hall of Famer della WWE lo punisce con una Spear.