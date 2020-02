La partita in programma al Del Duca è stata rinviata per via delle mancanze preventive di sicurezza dopo il caso di Cremona. A rischio anche Pisa-Venezia.

di Redazione Fox Sports - 22/02/2020 14:12 | aggiornato 22/02/2020 14:17

La Serie B si ferma per via dell'allerta legata al Coronavirus: di pochi minuti fa la decisione ufficiale di rinviare a data da destinarsi la partita valida per la 25esima giornata di campionato fra Ascoli e Cremonese.

I casi in Lombardia (nella zona di Cremona) hanno portato il GOS a cancellare l'incontro nonostante tifosi e squadre fossero già arrivate al Del Duca. La scelta è stata presa in via precauzionale dato che non sono state attivate le misure preventive di sicurezza nell'impianto.

Intanto è a rischio anche Pisa-Venezia, sempre di Serie B, per via di un caso sospetto nella città toscana riguardante un'operatrice sanitaria. In attesa di ufficialità, c'è la prima partita rinviata del campionato cadetto.