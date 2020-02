Succede di tutto al Franchi: gol annullato a Ibrahimovic dal Var, mentre nella ripresa i rossoneri passano col solito gol del croato, acciuffati nel finale dal rigore dell'ex Bologna.

di Daniele Rocca - 22/02/2020 22:55 | aggiornato 22/02/2020 23:02

Un punto a testa, ma pochissimi sorrisi al triplice fischio. Il Milan ha sprecato la chance dopo essersi ritrovato sopra di un gol e di un uomo, mentre la Fiorentina può recriminare per gli errori dei singoli e la chance avuta in pieno recupero. Iachini e Pioli si spartiscono la posta in palio, ma non cambia molto per la classifica della Serie A.

La svolta arriva in meno di 10 minuti dall'inizio della ripresa. Doppio episodio che mette in discesa la gara per i rossoneri: prima il gol del vantaggio di Rebic, implacabile dopo l'errore di Caceres, e l'espulsione di Dalbert per fallo su Ibrahimovic, valutato da Calvarese da ultimo uomo avendo rivisto l'accaduto al Var.

Gli uomini di Iachini però non si danno per vinti, anzi. Nonostante l'inferiorità numerica, il tecnico riequilibra la squadra con gli ingressi di Igor e Cutrone. È proprio il grande ex che conquista il calcio di rigore (dubbio sul presunto fallo di Romagnoli) che porta Pulgar dagli 11 metri. Il cilenno è un cecchino e fa 1-1. Nel finale prima Caceres e poi Vlahovic sfiorano l'impresa. Finisce 1-1 l'anticipo del sabato sera di Serie A.

Serie A, le pagelle di Fiorentina-Milan

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 6.5; Milenkovic 6, Pezzella 6, Caceres 5; Lirola 5.5 (73' Igor 6), Duncan 6, Pulgar 7, Castrovilli 6 (68' Cutrone 6.5), Dalbert 4.5; Chiesa 6, Vlahovic 5.5. All. Iachini 6.

MILAN (4-4-1-1): Donnarumma 6 (52' Begovic 6.5); Conti 6, Gabbia 6 (72' Musacchio 6), Romagnoli 6, Theo Hernandez 6.5; Castillejo 6 (80 Saelemaekers sv), Kessiè 6, Bennacer 6.5, Rebic 6.5; Calhanoglu 5.5; Ibrahimovic 6. All. Pioli 6.

I migliori

Pulgar 7

Dagli 11 metri non sbaglia mai. Begovic indovina l'angolo, ma la conclusione del cileno è potente oltre che precisa. Il migliore della Viola anche prima di presentarsi sul dischetto del rigore. L'unico che abbia dato una mano alla difesa in fase di ripiegamento, sfortunato nella deviazione sul tiro a colpo sicuro di Rebic.

Rebic 6.5

Segna sempre lui. Sei gol nelle ultime sei partite, il terzo di fila dopo quelli segnati nel derby e quello da tre punti al Torino. Capace di farsi trovare al posto giusto al momento giusto. Fiuta l'errore di Caceres e non perdona Dragowski, che lo aveva murato nel primo tempo sul colpo di testa a colpo sicuro.

I peggiori

Caceres 5

Primo tempo di grande sostanza, ma abbandona i compagni nel momento topico del match. Cross innocuo di Calhanoglu, l'ex Lazio appoggia il pallone col petto al centro dell'area di rigore, ma quello che doveva diventare un passaggio per Pezzella si trasforma in un regalo per Rebic, che ringrazia e mette dentro.

Dalbert 4.5

Prima Caceres, poi anche Dalbert. Non gli era bastato l'errore nel primo tempo, che aveva portato al gol di Ibrahimovic, poi annullato dal Var (fallo di mano). Stende Zlatan al limite dell'area: per Calvarese - aiutato dal monitor - si tratta di chiara occasione da gol: cartellino rosso automatico, e Fiorentina in 10.