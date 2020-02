Il capitano rientra dal primo minuto in difesa a 6 mesi dall'infortunio. Chance anche per Bernardeschi, Di Biagio punta su Petagna.

di Redazione Fox Sports - 22/02/2020 17:05 | aggiornato 22/02/2020 17:12

La Juventus prova a difendere il primato in campionato nella trasferta di Ferrara in casa della SPAL, nel tentativo di interrompere la serie negativa lontano da Torino (2 sconfitte e un pareggio fra Serie A e Coppa Italia nelle ultime 3) e i bianconeri hanno diversi problemi di formazione.

Per i padroni di casa Di Biagio si affida al 4-3-3 con il tridente offensivo composto a Strefezza, Petagna e Valoti. Zukanovic è ancora schierato in difesa, neanche panchina per gli acciaccati Dabo e Cerri.

Tantissime assenze anche nella squadra allenata da Maurizio Sarri, che a sorpresa manda subito in campo dal primo minuto Giorgio Chiellini (che non partiva titolare dalla prima partita di questo campionato in casa del Parma), accanto a lui c'è Rugani. Gioca più avanzato Cuadrado. Il colombiano che completerà il tridente composto da Dybala e Cristiano Ronaldo, in mediana assente Pjanic sostituito da Bentancur nel ruolo di regista.

Petagna guiderà l'attacco della SPAL contro la Juventus

Serie A, le formazioni ufficiali di SPAL-Juventus

SPAL (4-3-3): Berisha; Cionek, Zukanovic, Bonifazi, Fares; Missiroli, Valdifiori, Castro; Strefezza, Petagna, Valoti.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Chiellini, Rugani, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo.