Il tecnico dei giallorossi ha portato come esempio anche il cammino di Jurgen Klopp al Liverpool.

di Redazione Fox Sports - 22/02/2020 18:36 | aggiornato 22/02/2020 18:46

Non è ancora la vera Roma. Nonostante la vittoria contro il Gent in Europa League, che dà morale e poche certezze. Un pizzico di fiducia dopo le tre sconfitte consecutive in campionato. Ma serve altro, Paulo Fonseca deve ancora plasmare a propria immagine e somiglianza la sua creatura. Per questo ha portato come esempio il percorso di Jurgen Klopp al Liverpool nella conferenza stampa pre-Lecce. Ecco le parole del tecnico giallorosso, intanto sull'ostico avversario di domani:

Quella di Liverani è una squadra molto motivata, reduce da tre vittorie consecutive, e che soprattutto gioca bene. Fa partire la manovra dal basso e ha buoni giocatori, che amano avere la palla. Sappiamo che sarà una partita difficile.

Uno dei fari della squadra è in crisi, fischiato dal suo popolo. Ma Fonseca ha fiducia nelle potenzialità e nel carattere di Pellegrini:

Lorenzo deve capire quello che non ha fatto bene e perché non lo ha fatto. Dopo io lo devo far giocare, perché per lui è importante avere la mia fiducia. Sta lottando per cambiare le cose, ci ho parlato anche ieri. Se lo nascondo non aiuto né Pellegrini, né la squadra.

Mentre conferma Kolarov tra i titolari, il portoghese dimostra di credere nella Champions League:

Devo essere il primo che ci crede e devo essere capace di convincere anche gli altri. Sono una persona positiva.

Infine il parallelismo con Klopp e Simone Inzaghi: