L'allievo supera il maestro: a Stamford Bridge decidono le reti di Giroud e Marcos Alonso. Tardivo il gol di Lamela.

di Paolo Gaetano Franzino - 22/02/2020 15:25 | aggiornato 22/02/2020 15:30

Nell'anticipo della 27° giornata, il Chelsea torna a vincere in Premier League dopo quattro partite. I Blues si risvegliano contro Mourinho e il suo Tottenham: a Stamford Bridge finisce 2-1 grazie ai gol, uno per tempo, di Olivier Giroud e Marcos Alonso. Inutile la rete di Lamela nel finale.

L'allievo Lampard batte ancora il maestro: dopo lo 0-2 dello scorso dicembre, Mou capitola anche nello stadio in cui ha vissuto alcune delle sue più grandi soddisfazioni in carriera. Ma non solo: gli Spurs si fermano dopo tre vittorie consecutive con le quali erano riusciti ad arrivare a -1 dal Chelsea quarto in classifica.

Adesso la corsa Champions si fa più difficile per il Tottenham, con i cugini scappati nuovamente a +4 e la possibilità di venire scavalcati da Sheffield e Manchester United. In attesa del ricorso al TAS del City, la lotta al quarto posto è più aperta che mai.

Il sinistro vincente di Giroud, per l'1-0 del Chelsea. L'attaccante non aveva ancora mai segnato in questo campionato

Premier League, Chelsea-Tottenham 2-1: il racconto del match

Difesa a tre per Lampard, con Azpilicueta sulla linea dei centrali e Marcos Alonso largo a sinistra. Davanti a Barkley e Mount c'è Giroud e non Batshuayi, nemmeno in panchina dopo l'opaca prova con lo United e il recupero di Abraham. Si mette a specchio Mourinho: Sanchez, Alderweireld e Vertonghen in difesa e il tridente fantasia composto da Lo Celso, Lucas Moura e Bergwijn in attacco.

Avvio positivo del Chelsea, che tenta subito di cercare la testa di Giroud. Il Tottenham entra in partita al 10', con la conclusione dal limite di Lucas respinta da Caballero, ancora titolare al posto di Kepa. I padroni di casa rispondono due minuti dopo: Alonso serve Mount che col mancino impegna Lloris, bravo a deviare in corner. Barkley calcia da fuori senza trovare la porta, poi al 15' arriva il vantaggio dei Blues: Lloris salva su Giroud, sulla respinta Barkley prende il palo, ma la palla capita ancora sui piedi dell'attaccante francese, che al secondo tentativo non sbaglia. 1-0 Chelsea e primo gol in questa Premier League per Giroud.

Altro brivido per il Tottenham, con il destro di Alonso che termina alto di un soffio. Negli Spurs è ancora pericoloso Lucas Moura, ma il suo tiro viene deviato da Azpilicueta. Sul successivo calcio d'angolo Caballero salva sul colpo di testa insidioso di Tanganga.

Secondo tempo

Marcos Alonso batte Lloris: è il 2-0 del Chelsea

Al 49' raddoppia il Chelsea con un gran sinistro di Alonso, che approfitta del passaggio di Barkley, dopo un'azione in slalom di Mount, per battere Lloris mirando all'angolino. Secondo gol in campionato per l'ex Fiorentina, già autore di tre assist nelle nove partite disputate in questa Premier League.

Lloris evita il 3-0 salvando su Barkley, poi Lo Celso viene graziato dall'arbitro (e dal VAR) per un brutto fallo su Azpilicueta. Mourinho gioca la carta Lamela che guadagna un calcio d'angolo subito dopo il suo ingresso in campo. Fanno il loro ingresso pure Dele Alli e Aurier, ma l'occasione più grande capita sui piedi di un subentrato del Chelsea, Abraham, che al 79' si divora un gol già fatto calciando su Lloris da ottima posizione. L'ultimo a sfiorare è il tris, in ordine cronologico, è Alonso, il quale va vicino alla doppietta personale colpendo la traversa su un calcio di punizione dal limite.

Nel finale il tiro di Lamela deviato da Rudiger beffa Caballero e dà speranza al Tottenham, ma nel recupero non succede più nulla. Lampard tira un sospiro di sollievo e festeggia una vittoria meritata.