Il tecnico dei rossoneri ha parlato nel post-partita del match contro i viola.

di Redazione Fox Sports - 22/02/2020 23:22 | aggiornato 22/02/2020 23:41

Il Milan esce dal Franchi con l'amarezza in bocca a fargli compagnia. Hanno tanto da recriminare, Pioli e i suoi. Sia per qualche episodio arbitrale controverso (dal gol annullato a Ibrahimovic, al rigore concesso alla Fiorentina nel finale), sia per aver gettato via una vittoria in superiorità numerica. Con la viola finisce solo 1-1. Proprio il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, ha commentato il match nel post-partita di DAZN:

Le nostre responsabilità ci sono tutte, eravamo padroni del campo e i ragazzi erano stati bravi a sbloccarla. Però c'è stata superficialità una volta che siamo andati in superiorità numerica. C'è rammarico, è un peccato. Stavamo bene in campo e dovevamo chiudere la partita.

Pioli si è poi lamentato per il rigore assegnato alla Fiorentina:

Non ho dubbi: il rigore non c'era. Non capisco come si faccia a non utilizzare la tecnologia in una situazione del genere. Potevamo e dovevamo vincere. Il calcio bisogna sentirlo, vederlo. Dalla panchina ho visto che Romagnoli ha toccato il pallone. Era evidente come la decisione fosse sbagliata, ed è difficile accettare come non si vada a rivedere un episodio così. Da qualche partita ci succedono episodi strani. Ripeto, abbiamo tante responsabilità, ma su certe situazioni non possiamo fare nulla.

Il Milan, comunque, ha sbagliato troppo:

Dovevamo gestire meglio il pallone, ci siamo sentiti troppo sicuri di noi e questo ci ha portato a sbagliare troppo. Abbiamo perso gli equilibri proprio quando era il momento di non prendere rischi. Però nel gol eravamo ben piazzati, non si può pensare di non fare arrivare mai gli avversari in area.

Sul ritorno al Franchi ha aggiunto:

Firenze mi ha sempre regalato tantissime emozioni, sia da allenatore che da giocatore. Quando arrivo qui sono preparato a vivere queste sensazioni. Poi ho vissuto insieme all'ambiente una situazione molto particolare (la morte di Astori, ndr). Mi ha fatto molto piacere ricevere quest'accoglienza.

Il futuro non preoccupa Pioli:

Sono sereno. Non penso al futuro, così come devono fare i giocatori. La mia priorità non è l'anno prossimo, c'è tanto da fare in questo campionato.

Anche il dt del Milan, Paolo Maldini, è intervenuto a DAZN per lamentarsi dell'episodio del rigore:

C'è un po' di fastidio per il rigore. Nelle partite precedenti abbiamo cercato di capire cosa vede l'arbitro e come decide il Var. Il fatto che non sia andato a vedere l'episodio però non ha senso. Non capisco questo rigore, l'arbitro mi ha dato una spiegazione che non comprendo. Da lì la partita è cambiata.

Infine aggiunge: