In più il Manchester United ha dovuto versare altri 5,5 milioni di euro agli intermediari , cioè il super agente Jorge Mendes e PositionNumber, l'agenzia che rappresenta Bruno Fernandes tramite suo cognato Muguel Pinho. Portando la spesa totale del club inglese a più di 85 milioni di euro per l'attuale numero 18.

Dall'analisi viene chiarito che la cifra pagata dal Manchester United per prendere Bruno Fernandes è di 55 milioni di euro a cui in futuro potrà aggiungersi una somma legata ai bonus fino a un massimo di 25 milioni.

Oggi sono state svelate le cifre ufficiali dell'operazione che ha permesso al centrocampista portoghese di arrivare a Old Trafford, merito della Bola che ha pubblicato i documenti rilasciati alla Commissione portoghese per il mercato mobiliare.

Resa nota la spesa che ha portato il portoghese a Old Trafford: una parte va a Mendes e agli intermediari, percentuale anche per la Sampdoria.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK