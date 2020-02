Il tecnico dei Reds racconta le sensazioni provate di fronte all'interesse del club e un aneddoto sul suo arrivo al Borussia Dortmund: "Volevano pagarmi meno di quello che mi dava il Mainz."

di Simone Cola - 22/02/2020 14:04

Alle prese con un finale di stagione che potrebbe consacrarlo definitivamente come il migliore in circolazione, con il suo Liverpool ancora in corsa per la Champions League già vinta la scorsa stagione e con la vittoria della Premier League che ormai è soltanto una questione di matematica, Jurgen Klopp sta sicuramente vivendo il miglior momento di una carriera che ha spiccato il volo nel 2008, anno in cui è stato ingaggiato dal Borussia Dortmund.

Il tecnico tedesco si è divertito a ricordare come tutto è cominciato in una bella intervista rilasciata a Sky Sports, una chiacchierata in cui ha ripercorso l'inizio della sua carriera al Mainz e il passaggio alla corazzata giallo-nera fino all'arrivo a Liverpool, club che ha trascinato sul tetto d'Europa e poi - come detto è ormai soltanto questione di tempo - al titolo di campioni d'Inghilterra che manca ai Reds addirittura dal lontano 1990, anno in cui la Premier League non aveva ancora assunto l'attuale denominazione.

Una carriera, quella di Jurgen Klopp, cominciata nel 2001 e che lo ha visto guidare appena tre squadre: il Mainz, appunto, unico club da calciatore e dove ha vissuto i primi anni come allenatore, quindi il Borussia Dortmund, con cui ha vinto due volte la Bundesliga e una la Coppa di Germania. Infine il Liverpool che guida dall'autunno del 2015 e che ha saputo trasformare in quella che numeri alla mano è oggi la squadra più forte d'Inghilterra e forse al mondo.

Al Borussia Dortmund dal 2008 al 2015, Klopp ha conquistato una Coppa di Germania, una Supercoppa di Germania e due volte la Bundesliga oltre a una finale di Champions League persa contro il Bayern Monaco.

Liverpool, dichiarazione d'amore di Klopp: "Con i Reds è stato come quando ho visto per la prima volta mia moglie"

Una storia, quella con i Reds, che fin dagli inizi ha regalato a Klopp sensazioni uniche, paragonabili a quelle che prova chi si trova ad avere a che fare con l'amore della vita.

C'erano diverse squadre interessate a me quando ho lasciato il Borussia Dortmund, ma prima dovevo farmi un po' di vacanze. Poi il mio agente mi disse che il Liverpool aveva pensato a me e mi sentii immediatamente come..."oh, mio Dio!"...è stato come quando ho incontrato mia moglie, la vidi e pensai che l'avrei sposata, con i Reds è stata la stessa cosa. Ho sentito che era la scelta giusta fin dal primo momento.

Parole che la dicono lunga sul sentimento che Klopp prova verso il club che ha reso grandissimo, evoluzione di un legame che il tecnico tedesco ha sempre sentito di avere nei confronti dell'Inghilterra.

Mi è sempre piaciuta l'Inghilterra, mi piaceva anche prima che mi ci trasferissi perché quando avevo 18 anni ci passai 5-6 settimane in vacanza in interrail con mio cugino. Lui voleva venirci a tutti i costi, ci portammo dietro una tenda e di tanto in tanto ci accampavamo da qualche parte. Ma non è successo molto spesso, perché il tempo era sempre uno schifo, così spesso ci fermavamo in qualche bed & breakfast. Posti che amavo. Essere a contatto con persone con cui normalmente non avresti avuto nessun rapporto, viaggiare per il Paese incontrando uomini e donne di ogni età. Alcuni anziani furono davvero gentili con noi, e pensai che un giorno mi sarebbe piaciuto vivere per un po' qui.

Dal 2001 al 2008 Jurgen Klopp ha guidato il Mainz, club in cui ha trascorso l'intera carriera come calciatore.

Prima del Liverpool, però, il Borussia Dortmund. Klopp racconta un aneddoto divertente riguardo il suo addio al Mainz e il suo approccio nel calcio che conta.

Sorprendentemente all'epoca interessavo a molti club, ma avevo deciso di non parlare con nessuno perché sarei sicuramente rimasto al Mainz se avessimo centrato la promozione. Così non parlai con nessuno fino all'ultimo, e quando la promozione sfumò in città venne comunque data una grande e bellissima festa di addio o qualcosa del genere. Finì che eravamo tutti molto...molto allegri, diciamo. La mattina successiva mi svegliai e sul mio telefono c'erano le chiamate di qualcosa come 15 o 20 club.

Tra questi il Borussia Dortmund, che diventa immediatamente la prima scelta.