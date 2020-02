Il ds dei francesi conferma l'interesse per il giocatore juventino: "Ci serve un leader: da noi potrebbe diventare capitano".

di Redazione Fox Sports - 22/02/2020 08:27 | aggiornato 22/02/2020 08:32

Il Lione è pronto per la Juventus: il club francese ha vinto l'anticipo dell'ultimo turno di Ligue 1 per 2-0 in casa del Metz e ora aspetta i bianconeri per la partita di mercoledì sera, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Ieri sono arrivate però parole molto amichevoli del presidente Aulas, che ha confermato l'ottimo rapporto col presidente Agnelli sperando in futuro di impostare trattative fra le due società. I nomi più caldi sono quelli di Aouar (a segno ieri) e di Blaise Matuidi.

Il centrocampista campione del mondo era un obiettivo del Lione già in estate ma non partì. È probabile però che a giugno ci sia un altro assalto per accaparrarselo, come confermato dal ds Juninho Pernambucano ai microfoni di Canal+ Sport.