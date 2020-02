L'ex centrocampista dell'Ajax punzecchia il club madrileno, che ha superato per 2-0 gli olandesi in Europa League: "Sono fastidiosi, non giocano per divertire il pubblico".

22/02/2020

Non è un momento di grandi amicizie calcistiche per il Getafe, club che sta sorprendendo tutti nella Liga con una costante presenza in zona Champions e che giovedì scorso ha superato per 2-0 l'Ajax in casa nell'andata dei sedicesimi di Europa League, avvicinando così il passaggio agli ottavi. Il club madrileno pratica un gioco molto aggressivo, fatto di pressing asfissiante e lanci lunghi, e questo non suscita l'ammirazione degli avversari. Una lista della quale fa parte ora anche Frenkie De Jong del Barcellona.

Il gruppo allenato da José Bordalás è stato definito in Spagna "la squadra più brutta, ma anche più bella, del calcio europeo". Tremendamente efficace, ma anche capace di far giocare molto male gli avversari. Contro l'Ajax il Getafe ha infatti dato vita alla seconda partita di Europa League più breve della storia, con appena 42 minuti e 36 secondi di gioco effettivo. Il tutto ai danni di una semifinalista della scorsa Champions League, che al Coliseum Alfonso Perez ha tirato in porta una sola volta nell'intera partita.

Proprio un ex Ajax come De Jong è intervenuto sulla strategia di gioco del Getafe, che il giovane centrocampista olandese ha affrontato con il Barcellona il 15 febbraio, nella 24^ giornata della Liga. Al Camp Nou i padroni di casa hanno vinto 2-1 grazie alle reti di Griezmann e Sergi Roberto, seguite dal gol della bandiera madrileno di Angel Rodriguez Diaz. Il tutto al termine di una partita nervosa e caratterizzata da tanti interventi duri sulle caviglie dei blaugrana. Parlando a NOS, De Jong ha criticato il gioco della compagine iberica.

La partita tra Getafe ed Ajax è stata dolorosa per me ed è stata soprattutto frustrante. Il Getafe non gioca per divertire il pubblico e trovo fastidioso guardare le loro partite.

Parole da tifoso dell'Ajax, squadra in cui De Jong è cresciuto e si è rivelato al calcio europeo, che evidentemente rivelano un sentimento diffuso nei confronti del Getafe tra i protagonisti del calcio europeo. Tanto che il giovane olandese ha aggiunto:

Il Getafe è solo una buona squadra, ma è difficile giocare contro di loro. Il 2-0 è un brutto risultato in Europa, ma se gioca al massimo del suo livello l’Ajax può certamente farcela.

Nella sfida di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, in calendario ad Amsterdam il 27 febbraio, l'Ajax avrà a suo sostegno un tifoso in più: quel Frenkie De Jong che il club spagnolo ha pagato 75 milioni più 11 di bonus futuri. E che è rimasto un tifoso dei Lancieri, passione che non aveva nascosto nemmeno lo scorso 11 dicembre dopo la vittoria di San Siro contro l'Inter in Champions. Quando il numero 21 aveva scoperto della sconfitta dell’Ajax contro il Valencia che aveva condannato gli olandesi alla "retrocessione" in Europa League, non era riuscito a nascondere il suo malcontento, presto diventato virale sui social.