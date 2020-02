Il tecnico dei bianconeri ha parlato così nel post-partita del Paolo Mazza contro la SPAL.

La Juventus stende la SPAL e torna a vincere in trasferta. Ai bianconeri basta il solito Ronaldo (undicesima partita consecutiva di Serie A in gol, eguagliati Batistuta e Quagliarella, ndr) per aprire le danze, Ramsey per chiuderle a inizio ripresa. Anche se la squadra di Di Biagio prova a rifarsi sotto con Petagna (su rigore): non basterà. SPAL-Juventus finisce 1-2 per la soddisfazione di Maurizio Sarri. Nell'attesa di affrontare il Lione in Champions League, il tecnico dei bianconeri ha parlato così nel post-partita a Sky Sport:

Abbiamo avuto tantissime palle gol. Avremmo dovuto chiudere prima la partita, ci dispiace, ma è evidente come la squadra sia in netta crescita. Ricordo anche i 7 pali colpiti nelle ultime 3 partite.

Poi una polemica. Il rigore della SPAL è un caso (quasi) unico al mondo. Cos'è successo: Al 66' Rugani stende Missiroli in area. Il rigore c'è, ma l'arbitro La Penna non lo vede. In sala Var Di Bello e De Meo effettuano il silent check, constatando come il fallo andasse punito con il tiro dagli undici metri. Però c'è un problema: il Var non funziona. Il monitor di campo è fuori uso e, di fatto, quando La Penna va all'on-field review si trova dinnanzi a uno schermo nero. Per questo si affiderà al giudizio dei due arbitri Var, assegnando il penalty agli emiliani senza aver mai rivisto le immagini. Sarri si è dimostrato contrariato:



Stiamo subendo tanti gol su rigore. È strano, perché giochiamo molto di più noi in area avversaria. Oggi abbiamo preso un rigore col Var, a Var spento. Se fosse successo a parti invertite... Ci hanno speigato che se non funziona allora si seguono le indicazioni di chi sta in sala Var, ma non lo trovo giusto. Se non funziona deve arbitrare chi sta in campo. Sono il primo allenatore al mondo a cui succede una cosa del genere (ride, ndr). Poi il regolamento è questo e comprendo che vada attuato.

Un giudizio sulle condizioni di Chiellini:

Giorgio ha fatto 80 minuti nelle ultime due partite, e in questi 80 minuti non abbiamo preso gol. Non è ancora pronto per giocare con continuità. Ma è tornato in campo prima del previsto, e ora può giocare almeno una delle prossime due. Lione o Inter? È presto per dirlo.

