Il capitano bianconero ha steso il portoghese durante il riscaldamento pre-SPAL.

Giorgio Chiellini è tornato. Finalmente titolare dopo sei mesi difficili: passati lontano dalla Juventus, vicino ai dottori del J Medical. Ma adesso eccolo lì, dal 1' minuto contro la SPAL nel posto che gli compete. Al centro della difesa di Sarri.

Ci sono almeno 16 motivi per sorridere in casa bianconera, come i titoli vinti dal Chiello con la maglia della Juve. Ma il suo recupero, da molti giudicato fondamentale per il proseguo della stagione, non avrà fatto felice Cristiano Ronaldo. Dissidi interni? No, il motivo è molto più superficiale.

Chiellini, pallonata in faccia a Cristiano Ronaldo

Colpa di una pallonata durante il riscaldamento. Potente, precisa: perfettamente indirizzata verso il volto del portoghese. Che si accascia a terra, viene medicato. Non si è fatto nulla, CR7, che però se la prende. Chiellini va a dargli una pacca sulla spalla - lui sì, sorridente come chi sa di averla fatta grossa -, Ronaldo annuisce. Ma lo schiva, nascondendosi dietro a qualche smorfia.

Il capitano ha colpito (nell'orgoglio come in faccia) e affondato CR7. Insomma, un ritorno in campo col botto.