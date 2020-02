L'allenatore nerazzurro parla della sfida di campionato che chiuderà la 25esima giornata: "Affronteremo una squadra viva. Coronavirus? Niente allarmismi".

di Redazione Fox Sports - 22/02/2020 13:49 | aggiornato 22/02/2020 13:54

L'Inter vuole ripartire dopo la sconfitta contro la Lazio e i nerazzurri proveranno a ritrovare la vittoria nel posticipo serale della 25esima giornata di campionato contro la Sampdoria allo stadio San Siro.

Ne ha parlato Antonio Conte durante la classica conferenza stampa alla vigilia della partita, spiegando le insidie che la sfida contro i blucerchiati può avere e dicendo la sua anche sulla questione Coronavirus.

Affrontiamo una squadra in salute nonostante l'ultima sconfitta pesante, la Sampdoria è viva e ha un allenatore di grande esperienza come Ranieri, oltre a giocatori come Quagliarella che stupisce di anno in anno. Dovremo fare attenzione per prendere i 3 punti. Giocando giovedì sera è difficile preparare la partita ma dobbiamo abituarci a farlo. Il Coronavirus? Serve essere equilibrati senza creare allarmismi, se ne occuperanno le istituzioni e faremo ciò che ci viene detto. Lautaro Martinez è sereno, ha solo 22 anni e ha margini di miglioramento. Cosa può pesare nella lotta Scudetto? Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e a migliorare, ho detto più volte che dobbiamo fare il nostro percorso fatto anche di ostacoli e cadute, serve la forza di guardare avanti visto che stiamo costruendo qualcosa senza ansia.

In ultimo qualche notizia sulla possibile formazione dell'Inter di domani, in cui potrebbero rientrare molti dei titolari che non hanno giocato giovedì sera in Europa League o chi rientra da qualche acciacco.