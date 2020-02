La marcia della Lazio continua e dopo la vittoria nello scontro diretto con l'Inter, la squadra allenata da Simone Inzaghi dovrà cercare i 3 punti in casa del Genoa nella speranza di mantenere almeno intatte le distanze dalla testa della classifica.

Proprio l'allenatore della Lazio ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Marassi. Parlando del cammino della sua squadra e delle prospettive nella lotta Scudetto in queste ultime 14 partite di stagione.

Contro l'Inter abbiamo fatto un'ottima partita rimanendo lucidi per rimontare ma ci serve mantenere umilta pur con la consapevolezza di ciò che stiamo facendo. A Genova non sarà semplice, il Genoa ha fatto 8 punti nelle ultime 4 partite e Nicola è riuscito a dare organizzazione alla squadra. Correa sta bene e devo decidere se schierarlo, Acerbi ha avuto un problema ma si è allenato bene: decideremo insieme, so che lui non si tirerà indietro. Lo Scudetto? Sappiamo qual è il nostro obiettivo sin dal ritiro, abbiamo 17 punti sulla quinta in classifica e dobbiamo continuare senza guardarci né dietro né avanti. Il nostro rendimento è stato altissimo ma mancano 14 partite, nessuno ci regalerà niente specie domani dove dovremo fare uno step molto importante.