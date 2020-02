L'ad rossonero visita la Gazzetta dello Sport e affronta presente e futuro del club a 360 gradi: "Servono giovani di talento e uno stadio di proprietà. Pioli è il nostro allenatore. Ibra, che impatto."

Con il 2020 si può dire che il Milan sia letteralmente rinato: in 10 gare giocate tra campionato e Coppa Italia i rossoneri hanno fatto registrare 6 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Dolorosa, dato che è arrivata nel derby contro l'Inter, ma che comunque ha visto la squadra dominare i primi 45 minuti di gioco. Risultato? Una semifinale in coppa ancora aperta contro una Juventus che negli ultimi anni sembrava lontana anni luce e un nono posto in Serie A con il sesto, valido per l'Europa, lontano appena un punto.

È proprio la rinascita del Milan e l'importanza di un ritorno in Europa, dopo l'auto-esclusione dall'ultima Europa League a causa del Fair Play Finanziario, l'argomento principale dell'intervista che l'ad rossonero Ivan Gazidis ha concesso alla Gazzetta dello Sport. In visita alla sede del quotidiano sportivo, il 55enne manager sudafricano, da dicembre 2018 impegnato nel tentativo di resuscitare i rossoneri, ha parlato del presente e del futuro del Diavolo.

Numerosi gli argomenti toccati: da un progetto legato ai giovani che non è mai stato abbandonato alle necessità di bilancio che sono comunque imprescindibili nel calcio moderno, dall'impatto di Zlatan Ibrahimovic al futuro di Stefano Pioli, tecnico che forse tutti troppo frettolosamente hanno considerato un traghettatore dopo il fallimento legato a Marco Giampaolo.

L'arrivo di Zlatan Ibrahimovic nel mercato invernale ha cambiato la stagione del Milan: secondo Gazidis lo svedese ha portato classe, carisma e personalità.

Milan, Gazidis ha le idee chiare: "Pioli, Ibra e nuovo stadio: ecco cosa ne penso"

Prima di tutto, però, Gazidis ha voluto rassicurare tutti quelli che ritengono il fondo Elliott un'entità finanziaria senza sentimenti, che si è ritrovata il Milan tra le mani per colpa di Yonghong Li e che maneggia il club rossonero come fosse un semplice investimento, di cui liberarsi a stretto giro di posta dopo averlo rivalutato quel tanto che basta.

Sia io che Elliott siamo consapevoli del fatto che un club di calcio non è un'impresa finanziaria, ma ha un valore sociale e culturale ed è in fin dei conti di proprietà dei tifosi. Il Milan è dei milanisti e il miglior modo per investire in questo business è quello di riportare la squadra ai vertici. Si tratta di un progetto a medio-lungo termine, che non prevede cessioni se non nell'ottica di nuovi investimenti. La nostra intenzione è di tornare al top sotto ogni punto di vista, quando arriverà un eventuale compratore dovrà essere consapevole di essere davanti a una grande realtà.

Spazzate via anche le voci che vogliono la dirigenza divisa, Gazidis da una parte e la coppia Boban-Maldini dall'altra. I dirigenti devono lavorare uniti per il bene del club, spiega l'ad, perché vanno e vengono mentre il Milan resta.

Nessun Milan diviso in due, la strada è tracciata e gli obiettivi sono comuni. Ci sono confronti, ma a questo serve avere più teste: con Zvone e Paolo parliamo tutti i giorni, facciamo tutto insieme. Vogliamo tutti la stessa cosa, cosa voglio io è prendere le decisioni dopo un dibattito, cosa non voglio è discutere su chi comanda, su chi sia il Re. Il Re è il Milan.

Arrivato a ottobre per sostituire Giampaolo, Stefano Pioli ha ottenuto fino a oggi 1,65 punti a partita ma dopo un inizio difficile la squadra sembra in netta ripresa.

Fondamentale è il progetto, che non può essere messo in discussione dalla smania del "tutto e subito" e che non può essere accelerato con investimenti fuori portata. Su questo Gazidis è chiarissimo.

I tifosi non sono stupidi, chiedono chiarezza, ma certo è che il calcio italiano concede poco tempo e spesso ti spinge a fare il passo più lungo della gamba, a prendere le decisioni pensando solo a breve termine e non alle conseguenze. Il Milan è uno dei più grandi club al mondo, ma tutti sanno che gli anni passati hanno portato a perdite enormi e che esiste una norma chiamata Fair Play Finanziario che va rispettata. La sua importanza è evidente, soprattutto in questi giorni, e per quanto ci riguarda non vorremo mai essere esclusi nuovamente dalle coppe europee.

Detto che il progetto legato ai giovani non verrà abbandonato, Gazidis ammette che qualche giocatore esperto e di spessore, carismatico quanto serve, farà sempre comodo. L'impatto avuto da Zlatan Ibrahimovic è del resto innegabile.

Zlatan ha portato tecnica, personalità e carisma, questo è innegabile e del resto noi non abbiamo mai escluso a priori l'acquisto di giocatori esperti e di valore come lui. Ma puntiamo anche a quei talenti che possano diventare campioni con la maglia del Milan. Bennacer non può forse diventare un top? Hernandez non lo è già? Il nostro compito è quello di scovare questi giocatori e creare un mix vincente.

Parole al miele anche per Stefano Pioli, che potrebbe restare in panchina a lungo nonostante l'ombra di diversi altri tecnici, l'ultimo il tedesco Ragnick.

Parlare del futuro adesso, a stagione in corso, è presto. Sono nel mondo del calcio da anni e parlo con tantissime persone ogni giorno, guidare il Milan è un obiettivo per tanti ma al momento Pioli rimane in pole position. È arrivato in una situazione non facile e i risultati che ha ottenuto sono sotto gli occhi di tutti.

Una battuta infine anche sullo stadio di proprietà e sul futuro di San Siro.