A Las Vegas in palio la cintura mondiale dei pesi massimi WBC

di Redazione Fox Sports - 22/02/2020 15:57 | aggiornato 22/02/2020 16:02

Tutto pronto alla MGM Gran Garden Arena di Las Vegas, in Nevada, per il secondo capitolo della sfida tra Deontay Wilder e Tyson Fury. In palio la corona dei pesi massimi WBC. Dopo il discusso pareggio dello scorso dicembre i due tornano di nuovo sul ring. Alla cerimonia del peso Deontay Wilder ha fatto registrare il peso di 231 libbre, contro le 273 del suo avversario.

273lbs ⚖️



Tyson Fury 16.5lbs heavier than the first fight #WilderFury2 pic.twitter.com/h7WLYjZvU4 — Coral Barry (@Coral__Barry) February 22, 2020

Dove vedere Wilder vs Fury in tv e streaming: gli orari del match

L'appuntamento per la sfida tra Deontay Wilder e Tyson Fury, valevole per il mondiale dei pesi massimi WBC, è intorno alle 5 di mattina di domenica 23 febbraio. Il match sarà un'esclusiva di DAZN, visibile in streaming sul'app dedicata o su DAZN1 via satellite.