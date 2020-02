Undicesima gara di fila a segno tra quelle giocate per il portoghese: eguagliato il record in Serie A di Quagliarella e Batistuta, con l'argentino in gol in partite consecutive.

di Luca Guerra - 22/02/2020 21:24 | aggiornato 22/02/2020 21:29

Cristiano Ronaldo scrive un altro pezzo della sua storia. E della Serie A. Con la rete dello 0-1 della Juventus sul campo della SPAL nella gara valida per la 25^ giornata di campionato, l'asso portoghese è andato a segno per l'undicesima partita consecutiva nel massimo campionato italiano. Eguagliato il record sin qui condiviso da due totem come Gabriel Omar Batistuta e Fabio Quagliarella.

Per il campione portoghese si tratta dell'ennesimo record conquistato nella sua straordinaria carriera da calciatore, caratterizzata anche da 30 trofei di squadra vinti e 12 finali giocate. Il gol alla SPAL è stato il ventunesimo nella Serie A 2019/2020 in altrettante partite giocate da Cristiano Ronaldo che, considerando anche Champions League, Supercoppa italiana e Coppa Italia, è arrivato a quota 25 reti in 30 gare ufficiali giocate. Con altri tre mesi di calendario a disposizione, CR7 è a tre gol dal totale di centri (28) con cui aveva archiviato la prima stagione con la maglia bianconera.

La rete sul campo della SPAL ha permesso quindi a CR7 di mettere la sua firma in una particolare statistica del calcio italiano: assente contro il Brescia nello scorso turno allo Stadium e a segno nei precedenti 10 incontri, la stella portoghese ha ripreso a segnare al "Mazza" di Ferrara, eguagliando così i primati stabiliti da Fabio Quagliarella nella scorsa stagione con la Sampdoria e da Gabriel Omar Batistuta nell'annata 1994/95 con la Fiorentina. Se però anche nel caso dell'attaccante blucerchiato la sequenza era stata frenata da un'assenza per infortunio, quella del centravanti argentino è maturata in 11 partite consecutive sul calendario.

Serie A, Cristiano Ronaldo festeggiato da Cuadrado e Ramsey a Ferrara

Cristiano Ronaldo nella storia della Serie A: i suoi gol da record

La serie fortunata di Cristiano Ronaldo in Serie A è stata inaugurata l'1 dicembre allo Stadium contro il Sassuolo su calcio di rigore, dopo un mese di novembre nel quale il numero 7 era rimasto stranamente a secco e sembrava a corto di forma. A seguire l'ex stella del Real Madrid ha colpito Lazio, Udinese (doppietta), Sampdoria, Cagliari (prima tripletta in A), Roma, Parma, Napoli, Fiorentina, Verona e appunto SPAL. In queste gare, su 23 centri complessivi della Juventus, 14 hanno portato la firma di CR7.

La rete di Ferrara è stata utile per la vittoria finale (1-2) e consolidare il primato in classifica dei bianconeri. Ora per Cristiano Ronaldo c'è un altro appuntamento nel mirino: quello dell'1 marzo allo Stadium contro l'Inter. Un gol contro i nerazzurri potrebbe permettergli di isolarsi in cima alla classifica dei marcatori a segno nel maggior numero di partite consecutive nel nostro campionato.