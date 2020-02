Besiktas, Ljajic malato e in quarantena: "Non ha il Coronavirus"

Ho parlato con il ministro Spadafora e nelle zone a rischio con casi accertati, lo sport dovrà fermarsi: se c'è un'ordinanza di un sindaco o di un ministro, ci allineeremo senza dubbio. Precauzioni troppo drastiche? Facciamo parlare gli esperti e fidiamoci delle autorità. Per il momento non ci sono rischi per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Il presidente del CONI si trova a Montalcino per un evento al palazzo comunale ed è stato ascoltato a Sky Sport 24: Malagò ha ribadito massima collaborazione con le istituzioni per ogni misura che sarà disposta in modo da contenere i contagi.

La diffusione dei contagi di Coronavirus nel nord Italia sta creando preoccupazione nello Stivale, al punto che in Lombardia sono state annullate diverse manifestazioni sportive per precauzione. Di questa situazione ha parlato anche Giovanni Malagò .

Il presidente del CONI commenta il blocco delle attività dopo i contagi: "Sono in contatto continuo col ministro Spadafora. Al momento nessun rischio per Tokyo 2020".

