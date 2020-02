Alla prima partita da titolare con la Roma, Carles Perez ha subito segnato un gol decisivo nella vittoria dell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Gent fermando la crisi di risultati della squadra allenata da Paulo Fonseca.

Nella speranza di trovare ancora più spazio in campionato, oggi l'ex giocatore del Barcellona ha rilasciato una lunga intervista al Mundo Deportivo parlando proprio del suo addio alla Liga di qualche settimana fa. Non risparmiando qualche frecciata all'ambiente catalano.

È difficile spiegare come sia andata, non mi hanno dato spiegazioni e il tecnico mi ha detto che non servivo perché c'erano altri giocatori. A volte certe decisioni si sbagliano, non c'è più pazienza con chi viene dalla Cantera. Sono comunque grato al Barcellona ma il mio sogno era quello di arrivare in prima squadra e appena l'ho raggiunto me lo hanno rubato senza una ragione. Ma in ogni caso è il passato, ora penso alla Roma.