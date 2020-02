Ora il presidente del Real Madrid avrà un solo ma importante compito: quello di convincere Zinedine Zidane che questa sia la scelta migliore, con l'allenatore tre volte campione d'Europa convinto invece che Pogba sia un colpo da non lasciarsi sfuggire specialmente dopo le tensioni con il Manchester United e a un anno dalla fine del contratto. Ma difficilmente Zizou si lamenterà se arrivasse un gioiello come Camavinga, che ha già le Merengues nel futuro.

La trattativa non è ancora iniziata ma il valore di Camavinga si aggira sui 70 milioni di euro, con Florentino Perez innamorato del classe 2002 e convinto che sia il giocatore perfetto per coprire il vuoto che a breve lascerà Luka Modric.

Il Real Madrid abbandona la pista Pogba : uno dei grandi obiettivi di calciomercato in estate delle Merengues è il campione del mondo che sicuramente lascerà il Manchester United a giugno. Ma le Merengues in queste settimane sembrano aver scelto di virare su un suo connazionale, il talentuoso Eduardo Camavinga.

