L'Equipe assicura che Al-Khelaifi abbia nel mirino l'allenatore biancoceleste come successore di Tuchel, oltre che il centrocampista.

di Redazione Fox Sports - 22/02/2020 12:50 | aggiornato 22/02/2020 12:54

Il fantastico campionato della Lazio ha messo l'intero ambiente biancoceleste sotto i riflettori e prima o poi era inevitabile che l'interesse di qualche big europea fosse rivolto a Simone Inzaghi, uno dei grandi artefici del cammino dei capitolini.

Stando a quanto riportato dall'Equipe, il Paris Saint-Germain sarebbe particolarmente interessato all'allenatore con cui ci sarebbe stato anche un primo contatto a Roma un paio di settimane fa sotto forma di incontro con il direttore sportivo Leonardo.

Il dirigente brasiliano non è soddisfatto dall'andamento della squadra sotto la gestione Tuchel e se il PSG venisse eliminato agli ottavi di finale di Champions League per mano del Borussia Dortmund, un cambio in panchina sarebbe pressoché certo. Con il tecnico laziale che rappresenta il profilo favorito al momento.

Lazio: il PSG ha messo gli occhi su Simone Inzaghi e su Milinkovic-Savic

Lazio, dalla Francia: "Il PSG vuole Inzaghi, Milinkovic-Savic e Marusic"

Ancora non è stata avviata una trattativa ma Leonardo è convinto che Inzaghi sarebbe il profilo giusto per i campioni di Francia in carica, senza però togliere i riflettori dalla rosa della Lazio piena di giocatori interessanti.

Pare infatti che il PSG voglia piazzare un triplo colpo prendendo anche Milinkovic-Savic e Marusic dalla squadra biancoceleste. La grande somma di denaro per prenderli (in particolare quella del cartellino del serbo) non spaventa le casse dello sceicco che su indicazione del suo ds vorrebbe portarli entrambi a Parigi. Come ovvio, l'annata laziale sta stupendo l'Europa e ora i tifosi sperano che Inzaghi non si faccia ingolosire dalla prospettiva francese.