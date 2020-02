L'anticipo della 25esima giornata di campionato fra Brescia e Napoli non ha regalato soltanto la terza vittoria in pochi giorni alla squadra allenata da Gennaro Gattuso ma anche un episodio intollerabile durante il primo tempo.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK