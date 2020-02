Il serbo ha la febbre alta da qualche giorno ma il club smentisce che possa essere infetto dal COVID-19: si tratta solamente di placche alla gola.

di Redazione Fox Sports - 22/02/2020 10:39 | aggiornato 22/02/2020 10:44

La psicosi legata all'epidemia mondiale di Coronavirus sta dilagando, colpendo anche il mondo dello sport e in particolare del calcio. Come dimostrato dal caso di queste ore con protagonista Adem Ljajic.

L'attaccante serbo si trova attualmente al Besiktas e da qualche giorno è fermo per una febbre alta che non gli permette di allenarsi. E che ha convinto lo staff medico del club turco a metterlo in isolamento per non diffondere la malattia ai compagni.

Qualche testata giornalistica però ha ipotizzato che questo malessere potesse essere legato all'infezione da Coronavirus vista la decisione drastica presa dalla società. Ma lo stesso Besiktas ha smentito con un comunicato ufficiale su Ljajic.