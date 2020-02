La piccola aveva solo 14 mesi, i medici non hanno potuto salvarla da un collasso improvviso.

di Redazione Fox Sports - 22/02/2020 22:22 | aggiornato 22/02/2020 22:30

Una tragedia scuote la Bundesliga. Colpita duramente dal dramma familiare di Streli Mamba: classe '94, attaccante del Paderborn dalla scorsa estate. Un'estate magica, per il tedesco. Approdato in Renania Settentrionale-Vestfalia dopo essersi svincolato dall'Energie Cottbus, club che attualmente milita in quarta serie tedesca. Avrebbe dovuto essere la sua grande serata, la prima assoluta contro il Bayern Monaco all'Allianz Arena: ma proprio su quegli spalti è venuta a mancare sua nipote.

Come riporta gazzetta.it, la piccola aveva solo 14 mesi. La famiglia di Mamba si era radunata tutta allo stadio per vederlo destreggiarsi tra le maglie più prestigiose del paese, quando la bambina è stata colta da un collasso improvviso.

Paderborn, il dramma di Mamba

Nel frattempo Mamba stava coronando il suo sogno. Era partito titolare, grado che l'attaccante si è guadagnato insieme al titolo di capocannoniere del Paderborn. Arrivato per fare l'ultima riserva in attacco, con i suoi 5 gol si è meritato un posto tra i grandi. La sua partita è durata solo 53' minuti. Poi la tremenda notizia. La corsa in ambulanza non è servita, sua nipote è morta poco dopo il malore.

Il Paderborn ha pubblicato un comunicato ufficiale in merito alla vicenda:

La bambina era la nipote del nostro Mamba. Tutto il club è profondamente sconvolto e si stringe intorno alla famiglia colpita da questa tragedia. Preghiamo altresì di rispettare la sfera privata di Mamba. Non commenteremo questo episodio, esattamente come non lo farà la famiglia.

Anche lo stesso Bayern Monaco ha divulgato la notizia, esprimendo le proprie condoglianze alla famiglia di Mamba tramite una nota.