L'argentino torna a segnare e annienta l'Eibar al Camp Nou, siglando anche un record.

di Redazione Fox Sports - 22/02/2020 21:02 | aggiornato 22/02/2020 21:11

Eccola, la Pulga Atomica. Non leggevamo il suo nome su un tabellino da tanto, troppo tempo. O meglio, il suo nome che non fosse tra due parentesi tonde a indicarne l'assist. Di quelli Messi ne ha dispensati a profusione (6 e tutti decisivi, ndr) anche nei 389' minuti che ha passato a secco. In campionato, l'argentino non segnava dallo scorso 19 gennaio. Oggi ha realizzato 4 gol in un colpo solo.

Aveva timbrato in Coppa del Re, certo, una doppietta al Leganès datata 30 gennaio. Ma in pratica il Barcellona è andato avanti per un mese di Liga senza godere della firma più pregiata del mondo del calcio. Trentaquattro giorni, spazzati via in 40' minuti: tanto è bastato a Messi per “ammazzare” l'Eibar con una tripletta.

Barcellona, Messi torna al gol

Ed era solo il primo tempo. Nella ripresa normale amministrazione, poi il gran finale. Tanto per gradire. Poker personale e di squadra all'87'. Poi gol di Arthur due minuti più tardi per ricordare che, sì, Messi non gioca da solo.

Tra l'altro, con questo pokerissimo il Barcellona ha stabilito un primato. Anzi, un sorpasso, per essere precisi. Aspettando il Real Madrid (sceso in campo alle 21:00 sul campo del Levante, ndr), i Blaugrana hanno infatti superato le Merengues per reti segnate nella Liga spagnola (6151 grazie al 5-0 di oggi). È la prima volta nella storia, dopo 91 anni di Real Madrid in cima anche a questa classifica. Una nota di colore, interessante, che fa sorgere spontanea una domanda: di chi sarà mai il merito?